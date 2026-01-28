Фіцо назвав брехнею повідомлення про «шок» від психологічного стану Трампа

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Digi24

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно спростував повідомлення про те, що нібито ділився із лідерами ЄС «шоком» від психологічного стану президента США Дональда Трампа.



Як повідомляє Digi24, у середу Фіцо опублікував заяву в соціальній мережі X, в якій назвав матеріал видання Politico «брехнею» і категорично відкинув, що висловлював стурбованість «психологічним станом» Трампа.



За словами Фіцо, він не робив подібних заяв. «Я маю рішуче відкинути брехню порталу Politico про те, як би я оцінив свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом на неформальному саміті у Брюсселі.

Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не зупинило портал від вигадування брехні», — написав він.



Прем'єр-міністр також звинуватив Politico в упередженості, охарактеризувавши видання як «ліберальне», «прогресивне» та «пробрюссельське». За його словами, для цього порталу такі поняття як суверенітет, захист національних інтересів та власна позиція вважаються «злочином».



Коментуючи відносини з Вашингтоном, Фіцо визнав, що підтримує багато стратегічних рішень президента США, але не всі. При цьому він додав, що після своєї різкої заяви на адресу Венесуели чекав на скасування візиту до Сполучених Штатів.

«Цього не сталося, і це змушує мене ще більше цінувати зустріч із президентом США», — резюмував прем'єр-міністр.

Раніше «Новини Донбасу» з посиланням на Politico повідомляли, що стурбованість «непередбачуваністю» Трампа серед глав держав зростає, незалежно від особистої оцінки Фіцо.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»