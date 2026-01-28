В окупованому Донецьку загорівся трамвай з пасажирами

Донецький трамвай, у якому виникла пожежа. Фото: «МНС по ДНР»

Вдень 28 січня сталася пожежа у трамваї у Ленінському районі окупованого Донецька. Про це стало відомо із заяви так званого «МНС по ДНР».



Окупанти стверджують, що під час зупинки загорівся лінійний контактор, а пасажири оперативно залишили трамвай.



«Водій до прибуття співробітників МНС за допомогою вогнегасника загасив вогонь на площі 0,5 квадратних метри. Ніхто з пасажирів не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлять дізнавачі МНС Росії», – сказали у фейковому відомстві.

Нагадаємо, що у Донецьку комунальним господарством тепер керуватиме бойовик «ДНР».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко