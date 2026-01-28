Армія РФ з «Урагану» обстріляла Краматорськ: пошкоджені будинки та лінії електропередач

28 січня об 11:00 російські загарбники з РСЗВ «Ураган» обстріляли приватний сектор міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач.



Інформація про постраждалих не надходила. Комунальні аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків удару.

Нагадаємо, що вранці 28 січня російська авіація скинула авіабомби на Краматорськ, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко