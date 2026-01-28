На Харківщині загинув офіцер ДСНС під час виконання завдання

У Харківській області під час виконання службового завдання загинув офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій — капітан служби цивільного захисту Іван Сєрий. Про це повідомили у МВС.



Трагедія сталася внаслідок детонації ворожого боєприпасу. Рятувальнику було 35 років. Майже 14 років він присвятив службі в ДСНС, виконуючи завдання в умовах підвищеної небезпеки та рятуючи життя людей.



«Колеги та місцева влада характеризують Івана Сєрого як мужнього, відповідального та відданого своїй справі офіцера. У загиблого залишилися батьки та 10-річний син», — йдеться у повідомленні.