Сили оборони України спростували заяви РФ про «вуличні бої» у Кутьківці

Удари дронів ЗСУ по нечисленних групах ЗС РФ, які проникли до Кутьківки.

16-й армійський корпус Сил оборони України спростував заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова про нібито ведення «вуличних боїв» і «зачистку» у селі Кутьківка, що розташоване північніше Куп’янська.



У корпусі повідомляють, що підрозділи противника не змогли закріпитися в населеному пункті. За даними українських військових, російські сили намагаються діяти малими піхотними групами, здійснюючи спроби інфільтрації, однак ці дії вчасно виявляються та припиняються.







Зокрема, у районі Кутьківки працюють підрозділи 151-ї механізованої бригади, які ліквідовують окремі групи окупантів, що намагалися сховатися в забудові.



«Ворог намагався укритися в Кутьківці. Невеликі піші групи по 2–3 особи, які дісталися населеного пункту та намагалися сховатися, були знищені», — зазначається в повідомленні.

На мапі DeepState показане просування ЗС РФ у бік Кутьківки на 26 січня 2026 року.

Водночас на мапі аналітичного проєкту DeepState станом на зараз не зафіксовано постійної присутності підрозділів ЗС РФ у Кутьківці — населений пункт не позначений як окупований або такий, що перебуває у «сірій зоні».

Нагадаємо, раніше Валерій Герасимов заявляв про нібито «захоплення» Куп’янська-Вузлового, назвавши його «містом», попри те що населений пункт має статус селища.