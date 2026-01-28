Київ та Будапешт обмінялися дипломатичними викликами послів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Скріншот

28 січня Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Антала Гейзера для обговорення заяв угорської сторони щодо можливого втручання України в хід парламентських виборів в Угорщині.

У ході зустрічі українська сторона висловила незгоду із подібними твердженнями. Цьому передувала зустріч 27 січня у МЗС Угорщини із послом України у Будапешті. Угорська сторона повідомила про можливі спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів у країні на користь опозиційної партії «Тиса».



У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Київ не вважає за прийнятне залучення України у внутрішні політичні процеси Угорщини і підкреслили, що подібні заяви можуть ускладнювати двосторонній діалог.

Українська сторона також закликала до стриманості у публічних висловлюваннях. Водночас у МЗС України заявили про готовність до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

Окремо було зазначено позицію Києва щодо необхідності розблокування переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що, за оцінкою української сторони, відповідає інтересам обох країн та угорської національної меншини в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи ситуацію у Facebook, повідомив, що не був здивований викликом угорського посла та реакцією української сторони.



«Вони знову висловили заперечення проти того, що в рамках національної петиції угорські громадяни зможуть висловити свою думку про наміри Брюсселя та Києва спрямувати кошти угорського бюджету на функціонування та озброєння України», — заявив Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала 12 українських ЗМІ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»