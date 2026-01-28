В ОВА розповіли, скільки будинків з початку повномасштабної війни зруйновані на Донеччині

Бахмут. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

У Донецькій області з 2014 по 2022 рік загальна кількість зруйнованих будинків становила 14 656. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров.



За його словами, з 2022 по 2025 рік зруйновані 142 тисячі будинків.



«У зоні бойових дій велика кількість руйнувань», – сказав Винокуров.

Нагадаємо, що 28 січня армія РФ з РСЗВ «Ураган» обстріляла місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко