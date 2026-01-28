СБУ та Нацполіція затримали трьох диверсантів-паліїв

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримала трьох паліїв, які за завданням російських спецслужб готувал підпали в різних регіонах країни.



У Кропивницькому 19-річний місцевий мешканець намагався підпалити будівлю однієї із райрад обласного центру. Співробітники СБУ затримали його біля входу до муніципальної установи, де він встиг облити двері бензином із 10-літрової каністри.



Слідство встановило, що юнак був завербований російськими спецслужбами через сайт знайомств. Там із ним зв'язалася «дівчина», яка одразу запропонувала зустрітися. Проте замість побачення він отримав повідомлення у месенджері про те, що його «знайому» нібито викрали, а для її «визволення» він має підпалити будівлю райради.



За аналогічною схемою ФСБ завербувала ще одного мешканця обласного центру — 21-річного безробітного. За завданням кураторів, він спробував знищити шляхом підпалу місцеве відділення «Укрпошти». Контррозвідка СБУ затримала його, коли підозрюваний облив бензином та підпалив вхідні двері та віконний ролет держустанови.



У Чернівцях правоохоронці викрили 24-річного громадянина однієї із країн Близького Сходу, який намагався вивести з ладу технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для підпалу він використав близько п'яти літрів бензину, вилив його біля обладнання і намагався підпалити. Іноземця затримали під час спроби скоєння злочину.



Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями КК України — «диверсія, вчинена в умовах воєнного стану» та «навмисне знищення майна шляхом підпалу». Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

