«Шахед» пролетів над автівками на трасі поблизу Дніпра — відео

БПЛА РФ пролітає над однією з трас поблизу Дніпра.

На одній із трас поблизу Дніпра російський безпілотник типу «Шахед» здійснив політ на вкрай низькій висоті — фактично над дахами автомобілів. Відео небезпечного інциденту поширили українські Telegram-канали та пабліки у соцмережах.



На опублікованих кадрах видно, як дрон рухається над проїжджою частиною, створюючи реальну загрозу для цивільного транспорту. Така тактика може свідчити про спробу противника обійти засоби протиповітряної оборони шляхом польоту на гранично малій висоті.



Раніше повідомлялося, що російський безпілотник БМ-35, оснащений терміналом Starlink, уперше зміг долетіти до Дніпра. Згодом у відкритому доступі з’явилася детальна інформація про маршрути польотів керованих БПЛА типу БМ-35, обладнаних камерами спостереження.



За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом минулої доби російські війська використали для атак по Україні 7 915 дронів-камікадзе різних типів.