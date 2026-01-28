Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
28 січня 2026, 18:00

Військовий облік без ТЦК і медогляду став доступним у «Резерв+»

В Україні запрацювала можливість стати на військовий облік дистанційно — без особистого відвідування ТЦК та проходження медичного огляду. Нову функцію реалізували в застосунку «Резерв+», повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Онлайн-сервіс дозволяє оформити постановку на облік за кілька кліків, у тому числі з-за кордону. Процедура стала значно простішою для призовників і військовозобов’язаних — без черг, поїздок і паперових документів.

Скористатися онлайн-постановкою можуть юнаки 2009 року народження (до 31 липня), а також чоловіки віком від 25 до 59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України. Обов’язковою умовою є відсутність попередньої постановки на облік та наявність біометричних документів — ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

Водночас сервіс доступний лише для тих, хто стає на військовий облік уперше. Особи, яких раніше зняли з обліку, а також жінки повинні звертатися до ТЦК та СП особисто.

Після подання заявки в «Резерв+» система автоматично обробляє дані. У разі успішної реєстрації користувач отримує цифровий Резерв ID зі статусом «Призовник» (для громадян 17–24 років) або «Військовозобов’язаний» (для чоловіків 25–59 років).

У Міноборони зазначають, що нова функція спрощує військовий облік, підвищує ефективність роботи системи та дозволяє розвантажити ТЦК від рутинних процедур.

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
