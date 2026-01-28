В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ

В окупаційній адміністрації угруповання «ДНР» оголосили про запуск «картки мешканця», яку реалізують разом із російським «Промзв'язокбанком». Проєкт позиціонують як єдиний інструмент для банківських послуг та соціальних сервісів.



Влада обіцяє пільговий проїзд, знижки та в перспективі доступ до муніципальних послуг. При цьому картка стане повноцінним банківським продуктом. Експерти зазначають, що реальна мета ініціативи — посилення обліку та контролю населення, а також прив'язка соцвиплат та послуг до єдиного інструменту.



Спочатку карти почнуть видавати мешканцям Волноваського району, потім систему розповсюдять на всю окуповану частину Донецької області. Оформлення буде можливим лише за наявності паспорта РФ, що фактично пов'язує доступ до медицини та соціальних сервісів з російськими документами.



Проєкт розглядають як частину політики інтеграції окупованих територій у правовий простір РФ та посилення контролю над населенням, включаючи збір даних про платежі та пересування.



Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»