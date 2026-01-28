РФ почала серійно оснащувати ударні дрони Starlink

Фрагменти російського БПЛА після падіння

Росія почала серійно інтегрувати термінали Starlink у свої ударні безпілотники, включаючи «Шахед», «Гербера», БМ-35 та «Молнія». Про це публічно заявив громадський діяч та волонтер Павло Кощук.



За його словами, йдеться не про експериментальні рішення, а про промислову інтеграцію: в уламках збитих дронів фіксуються вже вбудовані термінали, а не тимчасові конструкції.

Це свідчить про те, що противник інвестує у технологію не менше ніж півроку, а великі партії таких БПЛА вже готуються до застосування. Використання супутникового зв'язку забезпечує дронам стійке управління на великих дистанціях та знижує ефективність засобів радіоелектронної боротьби.



Такі безпілотники практично не мають обмежень щодо дальності та здатні вражати рухливі цілі, що створює загрозу військовій логістиці по всій Україні. GNSS-подавлення проти них, за оцінками фахівців, не дає очікуваного ефекту, а мобільні групи ППО можуть прикривати лише окремі об'єкти.



Павло Кощук вважає, що Україна має обмежений час — близько півроку — до масштабування цих систем та доведення автономного наведення до стабільної роботи.

Як одне із рішень він пропонує обмежити роботу Starlink у глибині підконтрольної території, зберігши зв'язок у прифронтовій зоні, де вона критично важлива, а в тилу використовувати LTE та альтернативні канали.



