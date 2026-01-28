Бої за Дніпро та Київ — не питання найближчих років: заява командира полку

Наслідки російського удару по Запоріжжю 28 січня 2026 року

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов заявив, що можливі бої за Дніпро та Київ не належать до поточного етапу конфлікту та розглядаються у перспективі найближчих 20—30 років.



За його словами, йдеться не про конкретні плани, а про стратегічне розуміння розвитку війни. Говорячи про Запоріжжя, Філатов зазначив, що сценарій бойових дій за місто повністю виключати не можна, проте наголосив: у 2026 році очікувати таких подій не варто.



Він дав зрозуміти, що на найближчу перспективу такі ризики не є пріоритетними. Експерти зазначають, що подібні заяви відображають сприйняття конфлікту як затяжного та багатошарового.



Оцінки, розраховані десятиліття вперед, вказують на усвідомлення війни як довгострокового протистояння з можливими фазами загострення. Це також свідчить про формування в Україні нового військового мислення, яке орієнтоване на тривалу стратегію, а не на «швидку розв'язку».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»