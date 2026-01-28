Цивільне авто знищено дроном на трасі під Павлоградом

Дрон на Дніпропетровській трасі

28 січня 2026 року російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на трасі за Павлоградом у напрямку Донецької області. Про це повідомив волонтер Денис Христов.



За його словами, удар припав прямо в лобове скло машини. Внаслідок атаки автомобіль повністю вигорів. Водій Сергій дивом залишився живим.



«Сьогодні дрон ударив по цивільному авто на трасі за Павлоградом у бік Донеччини. Сергій, водій, вижив», — повідомив волонтер Денис Христов.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, як на одній із трас поблизу Дніпра російський безпілотник типу «Шахед» здійснив політ на гранично низькій висоті — фактично над дахами автомобілів, що рухаються.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»