Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Внаслідок нічної атаки дронів по Вільнянську загинули мирні жителі
29 січня 2026, 08:17

Внаслідок нічної атаки дронів по Вільнянську загинули мирні жителі

Фото: ДСНС Запоріжжя Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі в результаті чергового обстрілу з боку РФ загинули троє мирних жителів. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ, повідомили у обласній військовій адміністрації.

За уточненими даними, російські війська атакували місто ударними безпілотниками близько півночі. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування житлових будинків. Один будинок повністю знищено, ще сім приватних будинків отримали пошкодження.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок удару дрону типу «шахед» загинули 62-річний чоловік, а також жінки 26 та 50 років. Ще один постраждалий — 57-річний чоловік — отримав поранення і був госпіталізований.

Усього за добу внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали 16 людей. За даними ОВА, протягом доби окупаційні війська завдали 841 удару по 34 населених пунктах Запорізької області.

Зафіксовано 335 артилерійських обстрілів по територіях Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Дорожнянки.

Крім того, війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Кушугуму, Терсянці, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному, Долинці, Гуляйпільському, Тернуватому, Барвінівці та Копанях.

Також зафіксовано 475 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваха, Терсянка, Біленьке, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Новоандріївка, Мала Токмачка, Зелене, Солодке, Добропілля та Преображенка.

Окремо повідомляється про вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Терсянці, Гуляйполю та Солодкому.

Нагадаємо, за даними DeepState, армія РФ просунулась у Запорізькій області в районі Малої Токмачки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Оріхів Гуляйполе Вільнянськ Мала Токмачка
Інше
Загиблі Руйнування російські удари
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
усі новини
16:57
У ЗСУ розповіли, де зараз знищують російських військових у Мирнограді
16:43
Стало відомо, скільки коштів направили громади Донецької області Силам оборони
16:39
У Дружківці через обстріл пошкоджена газопостачальна система: виникла пожежа
16:26
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
15:55
США замовили ремонт F-16 для України у бельгійської Sabena
15:23
У Києві затопило офіси журналістів через відсутність опалення
15:15
Український FPV ліквідував російського призера ЧС
14:50
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
14:34
Візові центри Канади в Росії більше не працюють
14:08
Російські війська обстріляли енергетику Донецької області: частина споживачів залишилася без світла
13:50
Обстріл Херсона: водій загинув, п’ятеро пасажирів поранені
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
12:29
У Дружківці не працюють відділення «ПриватБанку»: повідомляють, що вони закрилися через погіршення ситуації
12:16
Зеленський запросив Путіна приїхати на переговори до Києва
12:00
ЄС передасть Україні ще 500 аварійних генераторів
11:57
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще одна – поранена
11:47
У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ
11:24
Війська Росії безпілотником атакували Краматорськ: під удар потрапила критична інфраструктура
усі новини
ВІДЕО
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
30 січня, 16:26
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі. Фото: скриншот У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
30 січня, 14:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
30 січня, 13:50
У Петербурзі затримали чоловіка, який нібито планував вбити російського військового. Фото: скріншот У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ
30 січня, 11:47
Дрони росіян почали долітати до Павлограда. Фото: скріншот Дрон «Молнія» атакував трасу біля Павлограда з Покровського напрямку
29 січня, 22:47
Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: «Перший міський» РФ вдарила по Кривому Рогу: відомо про жертву, є поранені
29 січня, 17:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір