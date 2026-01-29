Внаслідок нічної атаки дронів по Вільнянську загинули мирні жителі

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі в результаті чергового обстрілу з боку РФ загинули троє мирних жителів. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ, повідомили у обласній військовій адміністрації.



За уточненими даними, російські війська атакували місто ударними безпілотниками близько півночі. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування житлових будинків. Один будинок повністю знищено, ще сім приватних будинків отримали пошкодження.



У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок удару дрону типу «шахед» загинули 62-річний чоловік, а також жінки 26 та 50 років. Ще один постраждалий — 57-річний чоловік — отримав поранення і був госпіталізований.



Усього за добу внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали 16 людей. За даними ОВА, протягом доби окупаційні війська завдали 841 удару по 34 населених пунктах Запорізької області.



Зафіксовано 335 артилерійських обстрілів по територіях Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Дорожнянки.



Крім того, війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Кушугуму, Терсянці, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному, Долинці, Гуляйпільському, Тернуватому, Барвінівці та Копанях.



Також зафіксовано 475 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваха, Терсянка, Біленьке, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Новоандріївка, Мала Токмачка, Зелене, Солодке, Добропілля та Преображенка.



Окремо повідомляється про вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Терсянці, Гуляйполю та Солодкому.

Нагадаємо, за даними DeepState, армія РФ просунулась у Запорізькій області в районі Малої Токмачки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»