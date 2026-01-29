Російські БПЛА кілька разів атакували Слов'янськ: поранені дві жінки

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

28 січня російські війська чотири рази вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атак загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед» та FPV-дрони.



Пошкоджені склади, легкові автомобілі та вантажівки. Внаслідок ударів поранення отримали дві жінки.

Нагадаємо, що 28 січня армія РФ з РСЗВ «Ураган» обстріляла місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко