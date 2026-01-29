Обстріл Донеччини: один загиблий у Дружківці та поранений у Слов'янську

Минулої доби, 28 січня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель.

Трагедія сталася у Дружківці, повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Крім того, ще одна людина за добу зазнала поранень — у Слов'янську.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 3 993 мирні жителі, ще 8 828 осіб отримали поранення. Загальна статистика жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»