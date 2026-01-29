Кіпер повідомив про нові руйнування і загиблого після атаки на Одесу

Нічний удар по Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Одеса зазнала чергової нічної атаки ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на одному з промислових об'єктів міста.

Вогонь пошкодив складські та виробничі будівлі, а також кілька вантажних автомобілів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, екстрені служби оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки.



Раніше Адміністрація морських портів України інформувала про російський удар по порту «Південний». Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів виробничої та залізничної інфраструктури.



На території порту виникла пожежа, яку сили підприємства змогли швидко локалізувати. Потерпілих немає, порт продовжує роботу у штатному режимі.

Крім того, Олег Кіпер повідомив про четвертого загиблого внаслідок атаки на Одесу 27 січня. У лікарні від отриманих травм помер чоловік похилого віку, який проживав у будинку, зруйнованому під час обстрілу на вулиці Прохоровській.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронів по Вільнянську у Запорізькій області загинули мирні жителі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»