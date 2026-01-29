Росія та Україна домовилися про обмін тілами загиблих військових

Росія та Україна досягли домовленості щодо проведення обміну тілами загиблих військовослужбовців. Як повідомили росЗМІ з посиланням на джерело, знайоме з переговорами, обмін запланований на 29 січня.



За наявною інформацією, відповідних домовленостей було досягнуто в ході переговорів, які пройшли в Абу-Дабі. При цьому конкретні деталі обміну, зокрема кількість тіл, що підлягають передачі, а також місце проведення процедури, не розголошуються.



Офіційних коментарів щодо майбутнього обміну на даний момент не надходило. Ні російська, ні українська сторони публічно інформацію не коментували.

Нагадаємо, 23 жовтня 2025 року в рамках чергової репатріації загиблих до України було повернуто 1000 тіл.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»