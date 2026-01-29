Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські безпілотники вночі атакували селище під Краматорськом: виникла масштабна пожежа
29 січня 2026, 11:15

Російські безпілотники вночі атакували селище під Краматорськом: виникла масштабна пожежа

Наслідки атаки на Біленьке. Фото: ДСНС Наслідки атаки на Біленьке. Фото: ДСНС

Вночі 29 січня російські дрони вдарили по селищу Біленьке Краматорської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок атаки загорілися приватний будинок, гараж і три автомобілі.

На місці події рятувальники локалізували пожежу на площі 170 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного удару були змушені припинити гасіння вогню.

Нагадаємо, що у ніч з 28 на 29 січня армія РФ кілька разів вдарила дронами по Краматорській громаді, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Біленьке Краматорська громада
Організації
ДСНС ЗС РФ
Інше
Війна Пожежа Атака БПЛА
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
