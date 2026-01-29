Російські безпілотники вночі атакували селище під Краматорськом: виникла масштабна пожежа

Наслідки атаки на Біленьке. Фото: ДСНС

Вночі 29 січня російські дрони вдарили по селищу Біленьке Краматорської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки загорілися приватний будинок, гараж і три автомобілі.



На місці події рятувальники локалізували пожежу на площі 170 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного удару були змушені припинити гасіння вогню.

Нагадаємо, що у ніч з 28 на 29 січня армія РФ кілька разів вдарила дронами по Краматорській громаді, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко