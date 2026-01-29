Гол донеччанина Трубіна закріпив перемогу над «Реалом» та вивів його клуб у плей-оф

Анатолій Трубін святкує свій вирішальний гол за «Бенфіку» в матчі проти «Реала» в Лізі чемпіонів. Getty Images/Patricia De Melo Moreira

Голкіпер збірної України та уродженець Донецька Анатолій Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів, забивши вирішальний м’яч у матчі проти мадридського «Реала». Його гол закріпив перемогу «Бенфіки» та забезпечив португальському клубу вихід до плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру, повідомляють «Новини Донбасу».



У завершальному, восьмому турі групового етапу «Бенфіці» була потрібна лише перемога над європейським грандом, щоб зберегти шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів. За 10 хвилин до завершення основного часу португальці вели 3:2, однак цього результату не вистачало для потрапляння до топ-24 команд за різницею м’ячів.



Наприкінці матчу мадридський клуб залишився вдев’ятьох після двох вилучень, що призвело до значних пауз і затяжного компенсованого часу. У вирішальному епізоді арбітр призначив штрафний удар у бік воріт «Реала», і головний тренер «Бенфіки» дозволив Трубіну приєднатися до атаки.



Після подачі з флангу український воротар виграв верхову боротьбу та головою відправив м’яч у сітку — 4:2.

Цей гол став історичним: Анатолій Трубін став першим воротарем в історії єврокубків, який забив гол мадридському «Реалу» в офіційному матчі.