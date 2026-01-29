Російські війська просунулися у Вовчанську та під Сіверськом – DeepState

Просування російської армії у Вовчанську. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у місті Вовчанськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля сіл Дронівка та Пазено на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу російські війська атакували 14 разів, зокрема в районі Вовчанська, на Слов'янському – Сили оборони України відбили шість штурмів.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко