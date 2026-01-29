Міноборони та SpaceX блокують використання Starlink російськими БпЛА

Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX вже працює над розв'язанням проблеми використання системи супутникового зв’язку Starlink російськими безпілотниками. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, одразу після появи інформації про російські дрони зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно вийшла на контакт із представниками SpaceX та запропонувала технічні механізми для обмеження доступу до сервісу.



Федоров подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл і засновнику компанії Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над усуненням загрози. Він наголосив, що рішення Маска на початку повномасштабного вторгнення терміново надати Україні перші термінали Starlink стало критично важливим для збереження стійкості державних інституцій і зв’язку.



Міністр також підкреслив, що західні технології мають служити захисту демократичного світу та цивільного населення, а не використовуватися як інструмент для атак на мирні міста.







Нагадаємо, Росія почала серійно інтегрувати термінали Starlink у свої ударні безпілотники, включаючи «Шахед», «Гербера», БМ-35 та «Молнія».