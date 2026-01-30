Війська РФ за добу вдарили по Донецькій області: зруйновано будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти минулої доби, 29 січня, атакували населені пункти Донецької області. Зруйновано 16 цивільних об'єктів, з них 9 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У Дружківці росіяни ударом FPV-дрону вбили одну людину.



В Олексієво-Дружківці в результаті атаки FPV-дрону є поранений.



По Слов'янську війська РФ завдали удару БПЛА «КУБ-10Е», пошкодили 2 приватні будинки, 2 цивільні автомобілі.

Під ударом опинилася Краматорська громада: у Краматорську пошкоджено приватний будинок; у Біленькому — три приватні будинки та три одиниці транспорту; у Ясногірці – три будинки.



Раніше ми писали, що увечері 29 січня російський БПЛА «КУБ-10Е» атакував приватний сектор міста Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»