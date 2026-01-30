Атака на Слов'янськ: безпілотник влучив у будинок, виникла пожежа

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: ДСНС

Ввечері 30 січня російський дрон влучив у приватний будинок у місті Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок удару загорілися покрівля та речі у будинку.



«Рятувальники загасили пожежу на загальній площі 45 квадратних метрів. Без жертв та постраждалих», – зазначив спікер ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що Слов'янськ атакував безпілотник «КУБ-10Е», внаслідок чого пошкоджені будинки та машини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко