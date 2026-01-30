Командиру російської субмарини оголосили підозру

Олексій Ольховський раніше служив у ЗСУ на території Криму.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському — командиру бойової частини №1 російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка» (NATO Kilo), який атакував Україну крилатими ракетами «Калібр».



За даними слідства, 30-річний Ольховський із 2012 року служив у ЗСУ на території Криму, але після окупації півострова перейшов на бік РФ. Він керував субмариною Чорноморського флоту РФ, визначав курс до бойових позицій та брав участь у пусках ракет по цивільній інфраструктурі України.



Раніше підводні дрони СБУ «Sub Sea Baby» уразили одну з таких субмарин у грудні 2025 року. На підставі доказів Ольховському повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада).







Нагадаємо, в порту Новоросійська підводний безпілотник Служби безпеки України вразив російський дизель-електричний підводний човен проєкту «Варшавянка» — носій крилатих ракет «Калібр».