Слов'янськ знову відрізано: через загрозу обстрілу «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів на сході України

В «Укрзалізниці» тимчасово недоступний продаж квитків у напрямку Барвінкового та у зворотний бік, тобто в черговий раз перервано залізничне сполучення з Донецькою областю. У мобільному додатку компанії квитків немає щонайменше до середини лютого. Причини припинення продажів у компанії не уточнюють, проте підкреслюють, що обмеження має тимчасовий характер.



На даний момент потяги прямують лише до станції «Лозова». Для того, щоб дістатися населених пунктів Донецької області, в тому числі до Слов'янська, пасажирам необхідно пересідати на автобусний транспорт або таксі.



Раніше повідомлялося, що ввечері 27 січня на Харківщині три дрони-камікадзе атакували пасажирський потяг сполученням Барвінкове — Чоп — Львів. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей.



Крім того, через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію російських безпілотників поблизу маршрутів руху поїздів моніторингова команда та диспетчери «Укрзалізниці» тимчасово обмежили рух на ділянці між Дніпром та Запоріжжям.



Зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури, проте завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.



Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано автобусні трансфери. Пасажирів поїздів №37/38 Київ — Запоріжжя та №85/86 Львів — Запоріжжя доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя за безпечнішим об'їзним маршрутом.

Раніше громадський діяч Левон Азізян заявив, що новий графік руху поїздів Краматорського спрямування, запроваджений з 14 грудня 2025 року, створює серйозні проблеми для пасажирів, які прямують до Києва. У відповідь «Укрзалізниця» заявила, що «системної проблеми з доїздом пасажирів із Краматорського спрямування до Києва на сьогодні не існує».

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»