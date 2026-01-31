У деяких районах Дружківки почав з'являтися газ, також почали нагріватися батареї

Жителі Дружківки сьогодні вдень почали повідомляти у місцевих чатах, що в деяких районах міста почав з'являтися газ, а також почали нагріватися батареї центрального опалення.

Зокрема, пишуть, що газопостачання до полудня 31 січня відновлено в районі площі Соборної, на 7-му, 8-му та 9-му мікрорайонах, у селищах Торецький та Верхня Гаврилівка.

Судячи з опитування в одному з місцевих пабліків, газ з'явився у 31% тих, хто проголосував, у 18% тих, хто проголосував, газопостачання відсутнє. 51 відсоток тих, хто проголосував, заявили, що вони не перебувають у місті.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено газопостачальну систему у місті Дружківка Донецької області. Судячи з опублікованих у місцевих пабликах кадрів, на місці удару виникла пожежа.