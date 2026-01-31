В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ

Ілюстративне фото

Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Донецької області заборонила публікацію будь-яких наслідків атак українських дронів.

Наразі публікувати таку інформацію «можуть лише акредитовані ЗМІ та офіційні органи», йдеться в указі голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.

Забороняється розкривати відомості, які можуть видати тип БПЛА, місця їх запуску, падіння та маршрути польоту, а також встановлювати цілі атак та масштаб збитків.

Зазначається, що під обмеження підпадають і дані про розташування військових та силових структур, систем протидії дронам, об'єктів критичної інфраструктури та особливості роботи ППО та РЕБ.

Аналогічний указ раніше вийшов у Херсонській області.