РФ атакувала Україну безпілотниками з ТОТ Донецької області

У ніч на 1 лютого (з 18:00 31 січня) російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Усього противник запустив 90 ударних БПЛА різних типів — Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших. Найбільше дронов — близько 60 — становили саме «шахеди».



Пуски здійснювалися переважно з території РФ — з районів Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої території Донецької області.



Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 08:30 силами ППО збито або подавлено 76 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. У той же час зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих БПЛА ще на двох об'єктах.



У Генштабі зазначають, що повітряна атака продовжується — у небі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Держдумі РФ погрожують ударити по Україні у пік холодів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»