РФ атакувала Україну безпілотниками з ТОТ Донецької області
01 лютого 2026, 09:40

У ніч на 1 лютого (з 18:00 31 січня) російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Усього противник запустив 90 ударних БПЛА різних типів — Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших. Найбільше дронов — близько 60 — становили саме «шахеди».

Пуски здійснювалися переважно з території РФ — з районів Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої території Донецької області.

Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 силами ППО збито або подавлено 76 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. У той же час зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих БПЛА ще на двох об'єктах.

У Генштабі зазначають, що повітряна атака продовжується — у небі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Держдумі РФ погрожують ударити по Україні у пік холодів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

