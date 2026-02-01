Сили оборони України уразили воєнні об'єкти окупантів у Донецькій та Запорізькій областях

Під ударами українських захисників опинилися ремонтна база, пункти управління БПЛА та інші воєнні об'єкти противника на тимчасово окупованій частині України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



У рамках заходів із зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ряду воєнних цілей противника на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ.



Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області в районі населеного пункту Розівка було уражено ремонтну базу підрозділу інженерно-саперного полку окупаційних військ.



На Донеччині, в районі міста Мирноград, що знаходиться під тимчасовою окупацією, зафіксовано знищення пункту управління безпілотниками противника, командно-спостережного пункту роти, а також місць зосередження живої сили ворога.



Крім того, напередодні підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області. Також зафіксовано влучання по зосередженнях живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області.



Втрати окупаційних військ та масштаби завданих збитків уточнюються, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, нічні пуски безпілотників армії РФ по Україні здійснювалися з тимчасово окупованої частини Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»