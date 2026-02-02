Ми виснажені війною: Віталій Кім заявив про необхідність миру та гарантій безпеки

Наслідки авіаудару по Слов'янську. 1 лютого 2026 року. Фото: Вадим Лях

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Україна серйозно виснажена війною і потребує мирної угоди, в основі якої має бути пріоритет людського життя, а не територій.

Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню The Independent. Розмова була присвячена зустрічі губернаторів і мерів, на якій планується обговорення можливих параметрів лінії фронту у війні з Російською Федерацією.



За словами Кіма, питання територій залишається важливим, проте нинішня реальність змушує дивитися на ситуацію більш прагматично. «Території важливі, але все ж таки люди важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра», — зазначив він.



Очільник області наголосив, що в ідеалі перемогою для нього залишається відновлення кордонів України зразка 1991 року — за умови, що люди живуть у безпеці та не гинуть. Водночас він визнав, що затяжна війна призвела до глибокої втоми суспільства.



«Для мене особисто перемога — це наші кордони з 1991 року, де люди щасливі та не гинуть. Але всі дуже втомилися. Тому для українського народу, я вважаю, перемога — це просто припинення війни та гарантії безпеки майбутнього, щоб наші діти могли мати те життя, яке було до вторгнення», — заявив Кім.



Він також наголосив, що Україна перебуває в умовах гострого дефіциту часу. За його словами, країна виснажена війною насамперед у людському вимірі. «Російська економіка теж страждає і, на мій погляд, має кілька років, щоб, мабуть, почати скорочуватися. Росія це розуміє, але все одно вони мають час, а Україна — ні», — сказав він.



Кім підкреслив, що ключова проблема полягає не в озброєнні, а в людських ресурсах. «Ми виснажені, і, по-перше, справа не в зброї, не в ракетах, а в людях. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі вимотані. Наші солдати не можуть боротися чотири-десять років», — підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, за 1 лютого російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області - у Слов'янську та Олексієво-Дружківці. Ще чотири особи в області отримали поранення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»