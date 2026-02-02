«Укрзалізниця» повідомила про зміни руху поїздів 2 лютого

«Укрзалізниця» оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах України станом на 2 лютого. У компанії повідомляють, що в окремих напрямках діють тимчасові обмеження через підвищений рівень небезпеки.

Харківська область

Дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. У зв’язку з цим пасажирів перевозять автобусами за об’їзним маршрутом.

Запорізька область

Моніторингові групи УЗ продовжують посилено відстежувати безпекову ситуацію в регіоні. Базовий сценарій на поточну добу — автобусне сполучення між Дніпром і Запоріжжям.



Пасажирів, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на інструкції поїзних бригад і працівників вокзалу в Дніпрі. Тим, хто вирушає із Запоріжжя та Синельникового, радять уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ.



У компанії не виключають можливості точкового відновлення руху поїздів, якщо дозволятиме безпекова ситуація, однак наголошують: пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників.

Сумська область

Попри обстріл Конотопа, рух поїздів у регіоні збережено. Ситуацію контролюють моніторингові групи. У разі загрози від БПЛА поїзди можуть робити зупинки поблизу укриттів.



В «Укрзалізниці» закликають пасажирів регулярно перевіряти оновлення та активувати push-сповіщення в мобільному застосунку компанії.