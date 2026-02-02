Краматорськ зазнав серії комбінованих атак РФ уночі

Дорога Словʼянськ - Краматорськ.

Увечері та вночі Краматорська громада зазнала серії комбінованих атак з боку російських військ. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, ворог завдав кількох ударів по житлових кварталах міста з використанням реактивних систем залпового вогню та безпілотників.



Зокрема, близько 16:00 російські війська обстріляли приватний сектор з РСЗВ «Смерч». Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки.



Пізніше, о 22:45, ударний безпілотник типу «Молнія-2» влучив в автомобільну стоянку в одному з мікрорайонів Краматорська.



Уже вночі, приблизно о 01:20, окупанти знову атакували приватний сектор, застосувавши два ударні БпЛА. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

«Інформація про постраждалих наразі не надходила. Остаточні наслідки обстрілів уточнюються, на місцях працюють усі профільні служби», - йдеться у повідомленні МВА.

Нагадаємо, 1 лютого внаслідок російських атак у Донецькій області загинули двоє мирних жителів — у Слов’янську та Олексієво-Дружківці.