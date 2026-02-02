Число загиблих шахтарів у Дніпропетровській області зросло до 16

Внаслідок удару по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині кількість загиблих зросла до 16 осіб. Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.



Під обстріл потрапив автобус, який після закінчення зміни перевозив працівників підприємства. Серед пасажирів були шахтарі, котрі поверталися додому після роботи. Внаслідок удару є також поранені.



«Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів із підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Це люди, які просто працювали та поверталися додому. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — наголосив Кулеба.



Окремо віцепрем'єр повідомив про цілеспрямовані атаки російської армії на цивільну залізничну інфраструктуру Сумської області, які продовжуються вже другий день поспіль. У Конотопі пошкоджено залізничні колії, депо та адміністративні будівлі, виникли пожежі. На момент ударів співробітники перебували у укриттях.



«Це не випадкові удари. Це системний терор проти громадянської логістики, проти людей, які підтримують рух, зв'язок та утримують країну разом», — зазначив Олексій Кулеба.



Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко заявив, що атака на автобус із шахтарями компанії стала наймасштабнішою трагедією серед співробітників ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії.



«Вже зараз можна з упевненістю сказати, що це була неспровокована терористична атака на суто цивільну ціль, якій не може бути жодного виправдання», — заявив Тимченко.



На атаку відреагувала посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова. За її словами, Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню, незважаючи на заяви про можливі домовленості.

«Росіяни вдають, що обговорюють припинення вогню, але продовжують атакувати цивільних», — наголосила Матернова.

Раніше «Новини Донбасу» писали з посиланням на дані голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, що ціллю атаки стало вуглевидобувне підприємство, а також автобус, який здійснював позмінний трансфер шахтарів. Російські війська застосували одразу чотири дрони-камікадзе типу «Шахед».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»