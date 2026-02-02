Рятувальники показали наслідки атаки РФ на Черкащину

Згорілий автомобіль у Черкасах після нічної атаки російських дронів. Фото: ДСНС Черкаської області.

Рятувальники показали наслідки масованої атаки російських безпілотників на Черкаську область. Відео з місць влучань опублікувала пресслужба Головного управління ДСНС України у Черкаській області.



У ніч на 2 лютого російські війська атакували регіон ударними БпЛА. Найбільше постраждали Черкаси — внаслідок обстрілу поранення дістали щонайменше четверо людей.

За даними ДСНС, за кількома адресами виникли пожежі: горіли житлові будинки, автомобілі, гаражі та будівля приватного підприємства. Також пошкоджено автозаправну станцію і транспортні засоби.



Співробітники ДСНС ліквідували всі осередки займання та врятували трьох людей. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів.