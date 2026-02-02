Безпілотник РФ ударив по тепловозу у Запоріжжі

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Сьогодні вранці, 2 лютого, російські війська здійснили чергову атаку на об'єкти «Укрзалізниці». Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, армія РФ застосувала безпілотний літальний апарат, направивши його на тепловоз, що знаходився на залізничній станції у Запоріжжі.

У момент атаки локомотивна бригада перебувала у укритті, обійшлося без потерпілих. У міністерстві наголосили, що залізниця виконує критично важливу функцію — забезпечує перевезення пасажирів, гуманітарних вантажів та життєво необхідних для економіки товарів. Усвідомлюючи цю роль, противник цілеспрямовано завдає ударів по залізничній інфраструктурі.



Зазначається, що незважаючи на складну ситуацію з безпекою, «Укрзалізниця» оперативно ліквідує наслідки обстрілів та продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, включаючи пасажирські перевезення та транспортування важливих для економіки та гуманітарних потреб вантажів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про зміни руху поїздів 2 лютого.



