За добу РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів, обстрілів з РСЗВ та дронами по Донецькій області

Слов'янськ під авіаударом. Фото: ДСНС Донеччини

За 1 лютого поліція зафіксувала 1 553 ворожих влучення по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів: міста Костянтинівка, Миколаївка, Слов'янськ, а також села Дмитрівка та Рубіжне.



Внаслідок обстрілу пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, з них 19 — житлові будинки. По Слов'янську російські війська завдали авіаційного удару, скинувши три авіабомби «КАБ-250».



Внаслідок атаки загинула мирна мешканка, ще одна жінка отримала поранення. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, два цивільні автомобілі, торговий центр та відділення пошти.

У Краматорську внаслідок атак російських БПЛА пошкоджено 10 приватних будинків. Відбулося загоряння житлового будинку та гаража. У Костянтинівці внаслідок влучfння ворожого FPV-дрону поранено мирного жителя.



Також у ніч на 2 лютого російські війська обстріляли Олексієво-Дружківку з реактивних систем залпового вогню. Одна людина загинула, двоє отримали травми.



У Миколаївці ударом FPV-дрону пошкоджено приватний будинок. Дмитрівку противник атакував із РСЗВ «Смерч» — пошкоджено три приватні домоволодіння.

Наслідки російських ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Раніше «Новини Донбасу» писали, що вночі, 2 лютого, Краматорськ пережив серію комбінованих атак РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»