У Німеччині арештували групу за таємні поставки для РФ

Фото: BILD

У землі Шлезвіг-Гольштейн затримано п'ятьох осіб за підозрою в таємних поставках обладнання для російських оборонних підприємств. За версією слідства, через компанію в Любеку організували близько 16 тисяч угод на суму щонайменше 30 млн євро.



Серед заарештованих — громадяни Німеччини, Росії та України, включаючи керуючого директором фірми. Одночасно пройшли обшуки у кількох регіонах країни, пов'язані з розслідуванням ще п'яти підозрюваних.



Слідство стверджує, що група діяла конспіративно, оминаючи міжнародне ембарго на постачання до Росії.