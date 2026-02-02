Біля Покровська FPV-дрони зупинили ДРГ окупантів та звільнили українських військових

Біля Покровська FPV-дрони зупинили ДРГ окупантів. Фото: скриншот

Поблизу Покровська диверсійно-розвідувальна група російських окупантів захопила чотирьох українських військових. Проте солдатів ЗСУ було врятовано завдяки аеророзвідці, яка патрулювала місцевість. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму наглядового пункту. Згодом група супротивника, яка супроводжувала наших воїнів, була виявлена аеророзвідкою, яка патрулювала місцевість», — йдеться у повідомленні.



У бригаді уточнили, що наближення FPV-дронів дезорієнтувало росіян і відвернуло їхню увагу. Цим скористалися українські військові — і їм удалося вирватися з полону.



Водночас російські військові намагалися сховатися в кущах та траншеях, проте протягом кількох хвилин особовий склад російської диверсійно-розвідувальної групи було знищено.



Раніше ми писали, що українські війська контролюють північну частину міста Покровська Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

