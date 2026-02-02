Дрон армії РФ атакував мирних жителів Запоріжжя

Російський безпілотник атакував автомобіль у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі 2 лютого поранення отримали мирні жителі. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.



За даними ОВА, російські війська атакували безпілотником легковий автомобіль, який рухався околицями обласного центру. Внаслідок удару травмовано 72-річного водія та 70-річну пасажирку.



Крім того, окупанти завдали ударів FPV-дронами по населених пунктах Кушугум та Широке. Там поранення отримали 60-річна та 76-річна місцеві мешканки.



Ще один інцидент стався у Преображенці: 24-річний чоловік отримав травми, підірвавшись на боєприпасі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»