Росія вдруге за добу атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Росія вдруге за добу завдала удару по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства.



Напередодні, 1 лютого, російські обстріли вразили шахтарський автобус: спершу повідомлялося про 12 загиблих, пізніше кількість жертв зросла до 16 осіб. Ще 16 людей отримали поранення, з них 9 — тяжкі.



Нагадаємо, 2 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими шахтарями ДТЕК.