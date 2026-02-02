«Енергетичне перемир’я» завершилося. Росія відновила удари по українській енергетиці

«Енергетичне перемир'я» завершилося

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, в результаті знеструмлено споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Продовжуються відновлювальні роботи на енергооб'єктах. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Вчора (1 лютого) ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери у Дніпровській області. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти «Тернівська» у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 12 працівників шахти, ще 16 отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків відключення електроенергії, коли робота енергосистеми стабілізується.



В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.



Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.



Раніше ми писали, що Абу-Дабі делегації Києва, Москви та Вашингтона під час останніх переговорів говорили про енергетичне перемир'я. По словам президента України Володимира Зеленського, в Україні розраховують, що домовленості виконуватимуться.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

