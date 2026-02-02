Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Артилеристи ЗСУ знищили російський ЗРК «Бук» на фронті
02 лютого 2026, 14:40

Артилеристи ЗСУ знищили російський ЗРК «Бук» на фронті

Знищений ЗРК «Бук» росіян. Знищений ЗРК «Бук» росіян.

Військові 43-ї Окремої Артилерійської Бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук».

«Після влучання стався феєрверк: здетонував боєкомплект», — зазначили артилеристи.



Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 850 осіб.

Крім того, українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1083 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати російської техніки Артилерійський обстріл ЗС РФ знищення ЗРК «Бук»
Організації
43 ОАБр

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:40
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
12:16
У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації
18:57
В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»
11:44
На окупованій Донеччині масово зникає мобільний зв’язок
16:29
Сили оборони України уразили воєнні об'єкти окупантів у Донецькій та Запорізькій областях
13:48
РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині
17:39
В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Понад тисячу пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ (оновлено)
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
усі новини
13:47
Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих захисників України
13:40
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
13:13
Під Куп’янськом-Вузловим взяли в полон солдат РФ, яких відправили для «флаговтика»
12:16
У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації
12:12
Вперше БПЛА «Гербера» застосували як носій FPV-дрона
11:45
Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили у Бєлгородській області Росії
11:33
Російська атака пошкодила «Зал слави» музею у Києві
11:30
ЗСУ вразили станцію РЕБ російських окупантів на захопленій Донеччині
11:15
У Дружківці затримано коригувальника ударів РФ
11:00
Захід готує військову відповідь на зрив перемир’я РФ
10:59
У Дружківці призупинили водопостачання через аварійне відключення електроенергії
10:30
Євросоюз забороняє імпорт російського газу з 2027 року
10:19
Армія РФ 17 разів обстріляла Миколаївку, Слов'янськ, Покровський район Донецької області
09:51
Росія масово обстріляла Україну ракетами та дронами. ППО збила 450 цілей
09:49
Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ
09:37
Київ, Дніпро, Одеса, Харків: Росія атакувала енергетику українських міст при –20°C
08:58
РФ вночі завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК
08:49
РФ завдала 785 ударів авіацією, артилерією, дронами по тридцяти населених пунктах Запоріжжя
08:20
Росіяни 2 лютого вбили мирного жителя в Миколаївці — Донецька ОВА
08:05
Російський удар по Києву спричинив руйнування у п'яти районах, є постраждалі
22:50
ЗСУ провели унікальну операцію та вперше знищили систему «Солнцепьок» на території Росії
21:43
У ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ під Торецьком та Часовим Яром
21:27
Російські дрони двічі атакували Краматорську громаду: під удар потрапив будинок, пошкоджений автомобіль
21:03
Українська армія просунулася під Сіверськом – ISW
19:50
У Часовому Яру російська армія кидає у бій штурмові групи, користуючись туманами та снігопадами – ЗСУ
19:30
У ЗСУ розповіли, яку частину Мирнограда контролюють українські війська
18:57
В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»
17:57
ЗСУ ліквідували актора відомих російських серіалів Миколу Ткаченка, який воював проти України
17:17
Російські війська просунулися під Торецьком та Часовим Яром – DeepState
17:16
Понад половини українців проти передачі всього Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині. Фото: скриншот ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
03 лютого, 13:40
Солдати РФ, які потрапили в полон у Куп'янську-Вузловому. Під Куп’янськом-Вузловим взяли в полон солдат РФ, яких відправили для «флаговтика»
03 лютого, 13:13
Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ
03 лютого, 09:49
Детонація боєкомплекту системи «Солнцепьок» у Бєлгородській області. Фото: кадр із відео ЗСУ провели унікальну операцію та вперше знищили систему «Солнцепьок» на території Росії
02 лютого, 22:50
Окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру російська армія кидає у бій штурмові групи, користуючись туманами та снігопадами – ЗСУ
02 лютого, 19:50
Наклейка з портретом ліквідованого бойовика «Мотороли» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»
02 лютого, 18:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір