Артилеристи ЗСУ знищили російський ЗРК «Бук» на фронті

Військові 43-ї Окремої Артилерійської Бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук».
«Після влучання стався феєрверк: здетонував боєкомплект», — зазначили артилеристи.
Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 850 осіб.
Крім того, українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1083 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.
