Російський авіаудар по Олексієво-Дружківці забрав життя батька та сина

Фото: Нацполіція України

Російська авіаційна бомба зруйнувала житловий будинок у селищі Олексієво-Дружківка. Внаслідок удару загинули батько та син, ще троє членів родини отримали поранення.



Як повідомляє поліція Донеччини, атака сталася вночі, 2 лютого, близько 00:17. По житловому будинку, де проживала сім'я з п'яти осіб, було скинуто авіабомбу «ФАБ-250».

Внаслідок вибуху загинули 44-річний чоловік та його 23-річний син. Під завалами також були інші члени сім'ї. Поранення отримали 42-річна жінка, а також двоє дітей — 16-річна дівчина та 11-річний хлопчик. Потерпілим надається медична допомога.



Відомо, що родину було евакуйовано до Одеської області у листопаді 2025 року, проте у грудні вони повернулися до рідного дому. Правоохоронні органи задокументували те, що сталося, як воєнний злочин з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, за добу РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів, обстрілів з РСЗВ та дронами по Донецькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»