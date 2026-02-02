Маріупольців із психіатричними розладами відправляють до Макіївки: стаціонар у місті не працює

У тимчасово окупованому Маріуполі пацієнти з гострими психіатричними станами змушені отримувати стаціонарну допомогу в Макіївці — у місті психіатрична лікарня на вулиці Пашковського, 4 досі не працює. Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах та виданню 0629.com.ua.



Як пише 0629.com.ua, родичі пацієнтів скаржаться на додаткові витрати, складну логістику та неможливість регулярно відвідувати близьких. За їхніми словами, проблема є особливо важкою для сімей, які вже перебувають у складних життєвих умовах.



«Коли відремонтують психіатричну лікарню на Пашковського, 4? Усіх гостро нужденних допомоги відправляють до Макіївки. А для родичів це проблема», — пишуть маріупольці.



Лише після громадського резонансу окупаційна адміністрація заявила, що установа «знаходиться на стадії відновлення» з 2023 року, а роботи виконує ППК «Єдіний заказчик».



Конкретні терміни завершення ремонту не називаються. При цьому представники окупаційної влади стверджують, що «ліжко-місця є для всіх нужденних» у рамках угруповання «ДНР».



Маріупольську психіатричну лікарню №7 було пошкоджено під час російських обстрілів у 2022 році. За даними Mariupol Destruction and Victims, тоді загинули 22 пацієнти. Єдиним лікарем, який залишався з хворими до евакуації, був Павло Світличний, який пізніше розповів про події початку окупації.



Видання зазначає, що аудит Рахункової палати РФ виявив серйозні порушення у роботі ППК «Єдіний заказчик»: за майже 100% «освоєння» коштів реальні результати відновлення об'єктів, включаючи Маріуполь, суттєво не відповідали звітам.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»