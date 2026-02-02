Рекорд за місяць: скільки авіабомб РФ скинула по Україні у січні

Скидання КАБа на Костянтинівку.

Російська армія у січні встановила новий місячний максимум за кількістю застосованих авіабомб проти України. Упродовж 31 дня війська РФ використали 5717 авіабомб типу ФАБ із модулями УМПК, що стало найвищим показником за весь період фіксації таких атак.



Про це свідчить інфографіка, оприлюднена аналітичним Telegram-каналом «Око Гора ✙» на основі даних Генерального штабу ЗСУ.



Згідно з підрахунками, середньодобова інтенсивність авіаударів у січні сягнула 184 застосування, що на 26% більше, ніж у попередньому місяці. Для порівняння, у грудні російські війська застосували 4554 авіабомби, а середній показник становив 147 ударів на добу.

У січні середньодобова інтенсивність авіаударів становила 184 одиниці.

Таким чином, лише за місяць добове навантаження з боку російської тактичної авіації зросло ще на 37 авіабомб, що вказує на подальшу ставку РФ на масоване використання авіаційних засобів ураження на фронті та по прифронтових районах України.

Раніше повідомлялося, що ввечері та вночі Краматорська громада зазнала серії комбінованих атак з боку російських військ.