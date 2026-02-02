ЗСУ вразили два пункти управління росіян у селищі Курахівка Донецької області

У ніч проти 2 лютого українські військовослужбовці завдали серії результативних ударів по об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У районі Курахівки (окуповане селище на Донеччині) вражені два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано попадання до складу боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління БПЛА в районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.



Раніше ми писали, що під ударами українських захисників опинилися ремонтна база, пункти управління БПЛА та інші військові об'єкти супротивника на тимчасово окупованій частині України

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

