Війська Росії з артилерії вдарили по Костянтинівці, є поранена

У понеділок, 2 лютого, російська армія атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу зазнала поранень місцева мешканка. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни для атаки використали ствольну артилерію. Під удар потрапила житлова забудова та інфраструктура міста.



«Один з снарядів потрапив до асфальтного покриття безпосередньо біля будівлі на одній із міських вулиць. Не обійшлося без постраждалих: внаслідок обстрілу зазнала поранень місцева мешканка. Провести повноцінний огляд місця події поки що неможливо», — зазначив він.



Горбунов закликав мешканців евакуюватися з міста та громади.



