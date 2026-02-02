Рятувальники Донеччини підвезли 65 тисяч літрів технічної води до Дружківки

Фото: ДСНС Донецької області

Рятувальники Донецької області продовжують підвезення технічної води до прифронтових громад, незважаючи на постійну загрозу безпеці.



Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області, співробітники служби щодня залишаються там, де їхня допомога необхідна найбільше.



Упродовж минулих вихідних рятувальники забезпечили підвезення технічної води до об'єктів життєзабезпечення міста Дружківка. Усього було доставлено 65 000 літрів води, необхідної для стабільної роботи критичної інфраструктури.



У ДСНС наголошують, що рятувальники Донеччини щодня працюють у складних умовах, щоб громади мали найнеобхідніше та відчували підтримку у найважчі часи.

Нагадаємо, за добу РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів, обстрілів з РСЗВ та дронами по Донецькій області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»